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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller."
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