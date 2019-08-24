Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Ege'de, Doğu Akdeniz'de haklarını savunan, donanması güçlü bir...

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AK Parti Rize İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığında düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.

AK Parti Rize İl Başkanlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığında düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.

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Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:24 Kaynak: AA
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