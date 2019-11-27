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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ekonomisini toparlamış, güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış, birlik...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ekonomisini toparlamış, güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış, birlik ve beraberliğini koruyan bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ekonomisini toparlamış, güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış, birlik ve beraberliğini koruyan bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz"
Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce, iddialara son noktayı koydu: Bu konuyu kapatıyorum Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu Karamollaoğlu'ndan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında ilk açıklama: Ortada bir şey yokken gündem oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü