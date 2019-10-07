Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi bir adım daha atıyoruz.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi bir adım daha atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi bir adım daha atıyoruz.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi bir adım daha atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi bir adım daha atıyoruz. Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi."

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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