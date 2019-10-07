Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi bir adım daha atıyoruz.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi bir adım daha atıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi bir adım daha atıyoruz. Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi."
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