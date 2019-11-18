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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün inşa ettikleri duvarlar gerisinde umarsızca özgürlük ve refah...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün inşa ettikleri duvarlar gerisinde umarsızca özgürlük ve refah tiyatrosu oynayanlar, yarın sırça köşkleri başlarına indiğinde diğer insanların neler hissettiklerini çok iyi anlayacaklardır.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün inşa ettikleri duvarlar gerisinde umarsızca özgürlük ve refah tiyatrosu oynayanlar, yarın sırça köşkleri başlarına indiğinde diğer insanların neler hissettiklerini çok iyi anlayacaklardır."
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