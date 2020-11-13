Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilecek AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ergene Havzası'ndaki arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi için derin deşarj projesini de başlattık. Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara boru hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek."