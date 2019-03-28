Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Kendisine Yapılan Tehdidi Sineye Çeken, Yarın Diyarbakır'da,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Kendisine Yapılan Tehdidi Sineye Çeken, Yarın Diyarbakır'da,...

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kendisine yapılan tehdidi sineye çeken, yarın Diyarbakır'da, Mardin'de olduğu gibi belediyesinin bodrumunda atılan tokatları, kurulan sözde mahkemeleri de sineye çeker.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kendisine yapılan tehdidi sineye çeken, yarın Diyarbakır'da, Mardin'de olduğu gibi belediyesinin bodrumunda atılan tokatları, kurulan sözde mahkemeleri de sineye çeker. Bugün hakaretlere sesini çıkarmayan, yarın Allah korusun belediyenin önünde hendek kazılmasına, çukur açılmasına da karşı koyamaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:26 Kaynak: AA

Mardin, Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Politika
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