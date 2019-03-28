Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Kendisine Yapılan Tehdidi Sineye Çeken, Yarın Diyarbakır'da,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kendisine yapılan tehdidi sineye çeken, yarın Diyarbakır'da, Mardin'de olduğu gibi belediyesinin bodrumunda atılan tokatları, kurulan sözde mahkemeleri de sineye çeker.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bugün kendisine yapılan tehdidi sineye çeken, yarın Diyarbakır
'da, Mardin
'de olduğu gibi belediyesinin bodrumunda atılan tokatları, kurulan sözde mahkemeleri de sineye çeker. Bugün hakaretlere sesini çıkarmayan, yarın Allah korusun belediyenin önünde hendek kazılmasına, çukur açılmasına da karşı koyamaz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:26 Kaynak: AA
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