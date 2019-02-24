Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Parlamentoda Meclis Başkanlığı Seçimi Vardı.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün parlamentoda Meclis Başkanlığı seçimi vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bugün parlamentoda Meclis Başkanlığı seçimi vardı. Cumhur İttifakı büyük bir zafer elde etti."
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:19 Kaynak: AA
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