Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Suriye Topraklarından Kaçan İnsanların Geri Döndükleri Yegane Yerler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Suriye Topraklarından Kaçan İnsanların Geri Döndükleri Yegane Yerler...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Afrin'dir, Cerablus'tur, İdlib'dir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:09 Kaynak: AA

Politika
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