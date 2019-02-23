Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Suriye Topraklarından Kaçan İnsanların Geri Döndükleri Yegane Yerler...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:09 Kaynak: AA
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