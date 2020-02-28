"Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Trump, Macron, Merkel ve Borisov ile görüşecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Trump, Macron, Merkel ve Borisov ile görüşecek' - Son Dakika

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Trump, Macron, Merkel ve Borisov ile görüşecek"

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Trump, Macron, Merkel ve Borisov ile görüşecek"(İHA)

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Trump, Macron, Merkel ve Borisov ile görüşecek"

(İHA)

Fahrettin Altun, Angela Merkel, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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