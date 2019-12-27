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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye kendi otomobilini hamdolsun dünyaya takdim etti"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye kendi otomobilini hamdolsun dünyaya takdim etti"
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye kendi otomobilini hamdolsun dünyaya takdim etti"
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