Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye kendi otomobilini dünyaya takdim etti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün Türkiye kendi otomobilini dünyaya takdim etti' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye kendi otomobilini dünyaya takdim etti"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Hereke ilçesinde halka hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Hereke ilçesinde halka hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türkiye kendi otomobilini dünyaya takdim etti

Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Türkiye, Hereke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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