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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye kendi otomobilini dünyaya takdim etti"
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Hereke ilçesinde halka hitap etti. Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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