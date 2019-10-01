Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye'nin 17 yıl öncesine göre afetlere daha hazırlıklı olduğu bir...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye'nin 17 yıl öncesine göre afetlere daha hazırlıklı olduğu bir gerçektir.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye'nin 17 yıl öncesine göre afetlere daha hazırlıklı olduğu bir gerçektir."
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