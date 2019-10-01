Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye'nin 17 yıl öncesine göre afetlere daha hazırlıklı olduğu bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye'nin 17 yıl öncesine göre afetlere daha hazırlıklı olduğu bir...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye'nin 17 yıl öncesine göre afetlere daha hazırlıklı olduğu bir gerçektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye'nin 17 yıl öncesine göre afetlere daha hazırlıklı olduğu bir gerçektir."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:02 Kaynak: AA
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