Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin hizmete girmesinde emeği geçen yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine kadar herkesi tebrik etti. Erdoğan, "Sağlığın kıymetini çok daha iyi anladığımız salgın döneminde böyle bir eseri ülkemize kazandırmamızın ayrıca önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kat ettiği mesafenin değerini yaşadığımız her krizde yeniden keşfediyoruz. Her konuda ülkemizi batıyla karşılaştıran bir zihniyetin kimi zaman milletimizi tahkire varan eleştirilerini yıllardır dinleriz. Bunlar batı ülkelerindeki her şeyin çok iyi, her hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde ise tam tersine her şeyi çok kötü çok pespaye çok kalitesiz görürler. Yine bunlar batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı son derece küstahtırlar. Yıllardır bu zihniyete Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, üretimden hizmetlere kadar her alanda gelişmiş ülkeler seviyesini yakaladığını anlatmaya çalışıyoruz ama nafile. Salgın döneminde adeta takke düştü kel göründü misali yüzlerdeki makyajlar akmış hakikatler ortaya dökülmüştür. Maskeden solunum cihazına, sağlık personelinin sarf malzemelerinden ilacına kadar üretime dayalı her konuda gelişmiş ülkeler sıkıntılar yaşamışlardır. Aynı ülkeler bunun yanında sağlık hizmetleri konusunda da çuvalladı. Ne hastane kapasitelerinin ne sağlık personeli sayılarının ne sağlık sigortası sistemlerinin rutinin biraz üstüne çıkan böyle bir yükü kaldıramayacağı ortaya çıktı. Türkiye ise Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısı ile bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır. Türkiye dünyada eşine az rastlanır kapsam ve genişlikteki genel sağlık sigortası sistemi ile tüm vatandaşlarına ücretsiz hizmet sunabilen bir ülke haline gelmiştir. Sağlık alanındaki gücümüzü çok kısa sürede neredeyse pek çok ülkenin toplam kapasitesi oranında artırmış olduk" dedi.

"Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kast ettiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Kendi ülkesine, kendi halkına kör sağır hissiz olanlara ne yapsak fayda etmez. Milletimizin, kendisine getirdiğimiz hizmetleri, ülkemize kazandırdığımız eserleri gördükleri için hep yanımızda yer aldı. Bunda sonra da eser siyasetine hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğiz. Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran en önemli farklardan biri, mücadeleyi sadece demokrasi ekonomi alt yapı diplomasi alanında vermemesidir. Dünyada bizim gibi birçok cephede aynı anda mücadele sürdüren bir ülke yoktur. Sokakları karıştırarak milli beraberliğimize birliğimize saldırdılar. Vesayet güçlerinin oyunlarıyla ayağımızı kaydırmaya çalıştırlar. Yargı Emniyet kumpasıyla bileklerimize kelepçe takmayı hayal ettiler. Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kast ettiler. İçeride ve dışarıda kurdukları nice ittifaklar kumpaslar vasıtasıyla kendi senaryolarını tedavüle sokmaya çalıştılar. Hamdolsun hepsinde de milletimizin ferasetine, dirayetine iradesine çarpıp geri döndüler" dedi.

"Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her alanda altyapıdaki eksiklerimizi giderirken bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını gözettik. Böylece geçmişin ihmallerini telafi etmenin ötesinde Türkiye'yi dünyanın e büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin altyapısını oluşturduk. Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir dönemine giriyoruz. Salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeninden şekilleneceği açıkça görülüyor. Türkiye, yeni döneme en hazırlıklı girecek olan ülkelerin başında geliyor. Bunun için öncelikle önümüzdeki kısa vadeli sıkıntıyı aşmamız gerekiyor. Salgını ülkemizden ne kadar çabuk uzaklaştırırsak o kadar hızlı yol alırız. Yapmamız gereken tek şey hep birlikte salgını yenmek için gereken kurallara uymaktır.

Israrla üzerinde durduğumuz husus var. Maske mesafe temizlik. Bu ilkeleri temizlik maske mesafe olarak yani TMM, yani 'tamam' olarak tekrarlamak istiyorum. Bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir" dedi.

"Bu hastanemize Prof. Dr. Asaf Ataseven hocamızın adını vermeyi kararlaştırdık"

Törende hastanenin adını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönül arzu ederdi ki bugün hastane açılışımızı kendi mekanında yapsaydık. Fakat Covid 19 sebebiyle orası acil durum mekanı olduğu için oraya girmek sıkıntı olabilirdi. O yüzden açık mekanda tedbiren yapıyoruz. Marmara Üniversitemiz ile Sağlık Bakanlığımızın birlikte ülkemize kazandırdığı bu hastanemize, Prof. Dr. Asaf Ataseven hocamızın adını vermeyi kararlaştırdık" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin kurdele kesmesiyle hastanenin açılışı gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı, Marmara, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 07:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir' - Son Dakika

Son Dakika

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