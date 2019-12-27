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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. "
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