Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezlerinin de bulunduğu 65 yerleşim birimini kontrol altına aldık.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:05 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezlerinin de bulunduğu 65 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Harekat boyunca 4 askerimiz ile 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit düştü. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı da 750'i buldu"
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