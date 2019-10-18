Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezlerinin de bulunduğu 65 yerleşim birimini kontrol altına aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezlerinin de bulunduğu 65 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Harekat boyunca 4 askerimiz ile 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit düştü. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı da 750'i buldu"

Suriye Milli Ordusu, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:05 Kaynak: AA
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