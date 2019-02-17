Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne Kadar Belirli Bir Periyodu ve Sistemi Olmayan Bedelli Askerlik...
24 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz"BALIKESİR- Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli
askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz"
BALIKESİR- Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir
Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:54 Kaynak: İHA
Liseli Kızı Kaçırıp Dehşeti Yaşatan Sapığın Savunması Pes Dedirtti
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı
23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti