Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne Kadar Belirli Bir Periyodu ve Sistemi Olmayan Bedelli Askerlik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne Kadar Belirli Bir Periyodu ve Sistemi Olmayan Bedelli Askerlik...

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz"BALIKESİR- Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz"

BALIKESİR- Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:54 Kaynak: İHA

Balıkesir, bedelli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liseli Kızı Kaçırıp Dehşeti Yaşatan Sapığın Savunması Pes Dedirtti Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı 23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 19:18:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne Kadar Belirli Bir Periyodu ve Sistemi Olmayan Bedelli Askerlik...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]