Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar nice badireyi birlikte atlattığımız bu millet aldığımız tedbirlerden etkilenen kesimlere destek olmak için yardım kampanyasıyla destan yazdı. 3. gününde SMS hariç 304 bin kişi yada kurulumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü gösterdi. Yardım kampanyamıza katılan vatandaşlarımıza ve kurullara şükranlarımı sunuyorum." - İSTANBUL