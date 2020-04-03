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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar nice badireyi birlikte atlattığımız bu millet aldığımız...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar nice badireyi birlikte atlattığımız bu millet aldığımız tedbirlerden etkilenen kesimlere destek olmak için yardım kampanyasıyla destan yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar nice badireyi birlikte atlattığımız bu millet aldığımız tedbirlerden etkilenen kesimlere destek olmak için yardım kampanyasıyla destan yazdı. 3. gününde SMS hariç 304 bin kişi yada kurulumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü gösterdi. Yardım kampanyamıza katılan vatandaşlarımıza ve kurullara şükranlarımı sunuyorum." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:33 Kaynak: İHA
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