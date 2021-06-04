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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti: Müjdenin adı Amasra - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti: Müjdenin adı Amasra

04.06.2021 09:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." sözlerinden sonra beklenen büyük gün geldi. Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışında önemli bir müjde vereceği, Amasra-1 kuyusunda bulunan doğal gaz miktarıyla ilgili detayları açıklayacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyonda canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme sonrasında tüm gözler, bugün yapılacak açıklamaya çevrildi.

AMASRA-1 KUYUSUNDAN ÇIKARILAN DOĞAL GAZ MİKTARINI AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışında Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin müjdeyi kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna- 1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatacak. Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğal gaz keşfettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaç milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, nisan ayı başında Fatih Sondaj Gemisi'ni Amasra-1 kuyusuna uğurlarken sarf ettiği "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere...Rastgele" sözleri de yeni keşifle birlikte yerini buldu.

KUYU TESLERİNİ KANUNİ SONDAJ GEMİSİ YAPACAK

Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Tuna-1'deki keşfin ardından bölgede Türkali-1, Türkali-2 ve Amasra-1 kuyuları açılmıştı. Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini ise Kanuni Sondaj Gemisi yapacak. Kanuni, 5 Mayıs'ta Filyos Limanı'ndan demir aldıktan sonra ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaşmıştı.

BAKAN DÖNMEZ'İN PAYLAŞIMI HEYECAN YARATTI

Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecanın dozunu artırdı. Bakan'ın yaptığı paylaşım beklenen gaz keşfi açıklamalarını desteklerken, paylaşımda 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti: Müjdenin adı Amasra

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti: Müjdenin adı Amasra - Son Dakika Ekonomi


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