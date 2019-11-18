Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünün dünyasında vatandaşıyla güçlü bağlar tesis edemeyen devletlerin iç...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugünün dünyasında vatandaşıyla güçlü bağlar tesis edemeyen devletlerin iç... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünün dünyasında vatandaşıyla güçlü bağlar tesis edemeyen devletlerin iç...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünün dünyasında vatandaşıyla güçlü bağlar tesis edemeyen devletlerin iç ve dış müdahalelere karşı çok daha korunmasız kaldığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünün dünyasında vatandaşıyla güçlü bağlar tesis edemeyen devletlerin iç ve dış müdahalelere karşı çok daha korunmasız kaldığını görüyoruz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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