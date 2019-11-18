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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünün dünyasında vatandaşıyla güçlü bağlar tesis edemeyen devletlerin iç...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünün dünyasında vatandaşıyla güçlü bağlar tesis edemeyen devletlerin iç ve dış müdahalelere karşı çok daha korunmasız kaldığını görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünün dünyasında vatandaşıyla güçlü bağlar tesis edemeyen devletlerin iç ve dış müdahalelere karşı çok daha korunmasız kaldığını görüyoruz."
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