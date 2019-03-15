Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun İttifakı Oluşturdular
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Recep Tayyip Erdoğan, partisince Hastane Metro Durağı önünde düzenlenen Yenimahalle mitinginde halka hitap etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Recep Tayyip Erdoğan, partisince Hastane Metro Durağı önünde düzenlenen Yenimahalle mitinginde halka hitap etti.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:42 Kaynak: Youtube
Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor
Lokanta Masalarında Artık Tuz Yer Almayacak
Risk Merkezi Raporu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak
AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı