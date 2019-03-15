Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun İttifakı Oluşturdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun İttifakı Oluşturdular

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Recep Tayyip Erdoğan, partisince Hastane Metro Durağı önünde düzenlenen Yenimahalle mitinginde halka hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Recep Tayyip Erdoğan, partisince Hastane Metro Durağı önünde düzenlenen Yenimahalle mitinginde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:42 Kaynak: Youtube

AK Parti, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Genel
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