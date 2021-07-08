Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulancak TOKİ Evleri Anahtar Teslim Törenine Canlı Bağlantı ile Katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulancak TOKİ Evleri Anahtar Teslim Törenine Canlı Bağlantı ile Katıldı

08.07.2021 01:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulancak TOKİ Evleri Anahtar Teslim Törenine Canlı Bağlantı ile Katıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli illerde yapımı tamamlanan projelerin resmi açılışını yaparak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yapmış olduğu 1 milyonuncu evin anahtarını düzenlenen bir törenle sahibine teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli illerde yapımı tamamlanan projelerin resmi açılışını yaparak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yapmış olduğu 1 milyonuncu evin anahtarını düzenlenen bir törenle sahibine teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 7 Temmuz Çarşamba günü saat 18. 00 de düzenlenen TOKİ konutları anahtar teslim törenine bizzat katılırken, aralarında Giresun'un da bulunduğu; Kars, Diyarbakır, Giresun, Denizli, Kocaeli ve Burdur illerine ise canlı yayınla bağlandı.

Ankara Sincan Saraycık TOKİ Konutları'ndaki törende bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nden Konya'ya, Burdur'dan Kars'a, Denizli'den Diyarbakır'a ve Giresun'a kadar Türkiye'nin dört bir yanında inşası tamamlanan projelerin resmi açılışını yaptıklarını belirterek, kentsel dönüşümden tarımköye, sosyal konutlardan deprem dönüşümü ve afet konutlarına kadar pek çok eseri hizmete açtıklarını belirtti.

Tüm bu eserlerin Türkiye ve millet için hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımları ülkeye kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Toplu Konut İdaresini, yüklenici firmaları, mühendis ve işçileri de ayrı ayrı tebrik ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin bir milyonuncu konutunun anahtarını da bu vesileyle teslim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu kardeşimizle birlikte TOKİ projelerinden konut sahibi olan tüm vatandaşlarımızın huzurla, güvenle, ağız tadıyla, esenlikle evlerinde oturmalarını temenni ediyorum. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ tarafından Bulancak ilçesinde yapılan 2. Etap TOKİ Evlerinin anahtar teslim törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Vali Enver Ünlü ve il protokolünün hazır bulunduğu törene, Kars ve Diyarbakır illerinden sonra canlı olarak bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut anahtarlarını teslim alan ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanında hazır bekleyen Vali Enver Ünlü ve diğer protokol üyelerini tek tek tanıtarak, anahtar teslimi yapılacak olan ilk konut sahibi Beyhan Aydın'a kaç çocuğu olduğunu sorarak bir süre sohbet etti.

Sohbetin ardından Beyhan Aydın'a konutunun anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Vali Ünlü tarafından teslim edilirken, ikinci aileye anahtarı Milletvekili Kadir Aydın ve üçüncü aileye ise Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu tarafından teslim edildi.

Anahtar teslim töreninin ardından TOKİ evlerinin video görsellerini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuk parkı ve konutları beğenerek "Ya Allah Bismillah" diyerek açılış kurdelesinin kesilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı Bulancak İlçesi İkinci Etap TOKİ Konutları Teslim Töreni Programına; Vali Enver Ünlü, Giresun Milletvekili Av. Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güven Özdem, Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin ve diğer davetliler katıldı.

Bulancak İlçesinde yapılan 2. Etap TOKİ Konutları toplam 34 Bin 529 metrekare alanda inşa edilmiş olup, 8 Bin 607 metrekare yeşil alana sahip. Bünyesinde toplamda 11 Blok ve 228 daire barındıran sitede C2 olarak adlandırılan 7 blokta 142 adet 3+1 daire, J1 olarak adlandırılan 4 blokta ise 86 adet 4+1 daire bulunmaktadır. 3+1 daireler brüt 122, 13 metrekare, net 99, 24 metrekaredir. 4+1 daireler ise brüt 155, 52 metrekare, net 121, 75 metrekaredir. Ayrıca site içerisinde 236 adet otopark, 2 adet çocuk oyun alanı ve 680 adet çeşitli türlerde ağaç bulunmaktadır.

TOKİ'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız" hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

TOKİ 1. 000. 000'uncu Konut Anahtar Teslim Töreni #1MilyonYuva #BirMilyonYuva https://t. co/golFlkb3Ui

Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 7, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulancak TOKİ Evleri Anahtar Teslim Törenine Canlı Bağlantı ile Katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Bulancak, konut, Toki, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulancak TOKİ Evleri Anahtar Teslim Törenine Canlı Bağlantı ile Katıldı - Son Dakika


Son Dakika

EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı 01:02 EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi 23:48 Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı 23:21 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı
Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 23:02 Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi "gürültü" çıktı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz 22:07 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz Akbank 21:41 Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı 20:53 Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı         
01:04
EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu         
00:34
Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı         
23:27
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı         
23:13
4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü TBMM'de kabul edildi! Boşandığı eşine eziyet eden asıl şimdi yandı 4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü TBMM'de kabul edildi! Boşandığı eşine eziyet eden asıl şimdi yandı         
22:24
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu         
22:06
16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü         
21:37
Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek         
20:40
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
18:58
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 01:48:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulancak TOKİ Evleri Anahtar Teslim Törenine Canlı Bağlantı ile Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement