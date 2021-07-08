Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulancak TOKİ Evleri Anahtar Teslim Törenine Canlı Bağlantı ile Katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli illerde yapımı tamamlanan projelerin resmi açılışını yaparak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yapmış olduğu 1 milyonuncu evin anahtarını düzenlenen bir törenle sahibine teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 7 Temmuz Çarşamba günü saat 18. 00 de düzenlenen TOKİ konutları anahtar teslim törenine bizzat katılırken, aralarında Giresun'un da bulunduğu; Kars, Diyarbakır, Giresun, Denizli, Kocaeli ve Burdur illerine ise canlı yayınla bağlandı.

Ankara Sincan Saraycık TOKİ Konutları'ndaki törende bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nden Konya'ya, Burdur'dan Kars'a, Denizli'den Diyarbakır'a ve Giresun'a kadar Türkiye'nin dört bir yanında inşası tamamlanan projelerin resmi açılışını yaptıklarını belirterek, kentsel dönüşümden tarımköye, sosyal konutlardan deprem dönüşümü ve afet konutlarına kadar pek çok eseri hizmete açtıklarını belirtti.

Tüm bu eserlerin Türkiye ve millet için hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımları ülkeye kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Toplu Konut İdaresini, yüklenici firmaları, mühendis ve işçileri de ayrı ayrı tebrik ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin bir milyonuncu konutunun anahtarını da bu vesileyle teslim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu kardeşimizle birlikte TOKİ projelerinden konut sahibi olan tüm vatandaşlarımızın huzurla, güvenle, ağız tadıyla, esenlikle evlerinde oturmalarını temenni ediyorum. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ tarafından Bulancak ilçesinde yapılan 2. Etap TOKİ Evlerinin anahtar teslim törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Vali Enver Ünlü ve il protokolünün hazır bulunduğu törene, Kars ve Diyarbakır illerinden sonra canlı olarak bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut anahtarlarını teslim alan ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanında hazır bekleyen Vali Enver Ünlü ve diğer protokol üyelerini tek tek tanıtarak, anahtar teslimi yapılacak olan ilk konut sahibi Beyhan Aydın'a kaç çocuğu olduğunu sorarak bir süre sohbet etti.

Sohbetin ardından Beyhan Aydın'a konutunun anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Vali Ünlü tarafından teslim edilirken, ikinci aileye anahtarı Milletvekili Kadir Aydın ve üçüncü aileye ise Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu tarafından teslim edildi.

Anahtar teslim töreninin ardından TOKİ evlerinin video görsellerini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuk parkı ve konutları beğenerek "Ya Allah Bismillah" diyerek açılış kurdelesinin kesilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı Bulancak İlçesi İkinci Etap TOKİ Konutları Teslim Töreni Programına; Vali Enver Ünlü, Giresun Milletvekili Av. Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güven Özdem, Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin ve diğer davetliler katıldı.

Bulancak İlçesinde yapılan 2. Etap TOKİ Konutları toplam 34 Bin 529 metrekare alanda inşa edilmiş olup, 8 Bin 607 metrekare yeşil alana sahip. Bünyesinde toplamda 11 Blok ve 228 daire barındıran sitede C2 olarak adlandırılan 7 blokta 142 adet 3+1 daire, J1 olarak adlandırılan 4 blokta ise 86 adet 4+1 daire bulunmaktadır. 3+1 daireler brüt 122, 13 metrekare, net 99, 24 metrekaredir. 4+1 daireler ise brüt 155, 52 metrekare, net 121, 75 metrekaredir. Ayrıca site içerisinde 236 adet otopark, 2 adet çocuk oyun alanı ve 680 adet çeşitli türlerde ağaç bulunmaktadır.

TOKİ'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız" hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

TOKİ 1. 000. 000'uncu Konut Anahtar Teslim Töreni #1MilyonYuva #BirMilyonYuva https://t. co/golFlkb3Ui

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 7, 2021