Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgar mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgar mevkidaşıyla görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:55 Kaynak: İHA
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