Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la görüştü

10 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Görüşmeden detaylar Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la görüştü
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:59 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan, Saraybosna, Türkiye, Güncel
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