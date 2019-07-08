Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı 30 dakika sürdü. - SARAYBOSNA
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