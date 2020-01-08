Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov görüşmesi öncesinden detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.