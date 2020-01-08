Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov görüşmesi öncesinden detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin...
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov görüşmesi öncesinden detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.
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