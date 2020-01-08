Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov görüşmesi öncesinden detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov görüşmesi öncesinden detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi

Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:26 Kaynak: AA
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