Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği yapılabilecek adımlar ele alındı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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