Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
21 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:07 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği yapılabilecek adımlar ele alındı. - ANKARA
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