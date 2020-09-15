Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel meseleler değerlendirildi.
Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 22:03 - Kaynak: DHA
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