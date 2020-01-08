CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BULGARİSTAN BAŞBAKANINI KABUL ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BULGARİSTAN BAŞBAKANINI KABUL ETTİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BULGARİSTAN BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BULGARİSTAN BAŞBAKANINI KABUL ETTİ, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti. Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Borisov'u kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık yarım saat sürdü.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:59 Kaynak: DHA
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