Cumhurbaşkanı erdoğan bulgaristan başbakanını kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan bulgaristan başbakanını kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:20 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti. Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Borisov'u kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık yarım saat sürdü.
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