Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü
6 saat önce
Gülseli KENARLI / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:52 Kaynak: DHA
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