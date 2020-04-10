Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Radev görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:56 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi