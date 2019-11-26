Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım; en çok hayıflandığım...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım; en çok hayıflandığım... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım; en çok hayıflandığım...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım; en çok hayıflandığım konulardan biri, şöyle dişime göre bir ana muhalefet bulamayışımdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım; en çok hayıflandığım konulardan biri, şöyle dişime göre bir ana muhalefet bulamayışımdır."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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