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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım; en çok hayıflandığım...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım; en çok hayıflandığım konulardan biri, şöyle dişime göre bir ana muhalefet bulamayışımdır.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım; en çok hayıflandığım konulardan biri, şöyle dişime göre bir ana muhalefet bulamayışımdır."
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