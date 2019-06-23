Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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