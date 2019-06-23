Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de 2023 hedeflerimize...
44 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:23 Kaynak: AA
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