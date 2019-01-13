Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan Sonra da Savunma Sanayinden Ticarete, Turizmden Enerjiye Kadar...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra da savunma sanayinden ticarete, turizmden enerjiye kadar Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bundan sonra da savunma sanayinden ticarete, turizmden enerjiye kadar Türkiye- Katar
iş birliği güçlenmeye devam edecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:42 Kaynak: AA
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