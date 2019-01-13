Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan Sonra da Savunma Sanayinden Ticarete, Turizmden Enerjiye Kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan Sonra da Savunma Sanayinden Ticarete, Turizmden Enerjiye Kadar...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra da savunma sanayinden ticarete, turizmden enerjiye kadar Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra da savunma sanayinden ticarete, turizmden enerjiye kadar Türkiye- Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Türkiye, Katar, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı Alanya'nın Rusya Uyruklu Belediye Başkan Adayı Seçim Çalışmalarına Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Deden Kurban Olsun Sana" Dediği 13 Yaşındaki Çocuk O Anları Anlattı Adnan Oktar'dan Erdoğan'a Cezaevi Mektubu: Koşullar Çok Kötü, Her Şey Cumhurbaşkanımızın Talimatına Bakar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 15:13:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan Sonra da Savunma Sanayinden Ticarete, Turizmden Enerjiye Kadar...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]