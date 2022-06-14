Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra uçakların gövdesine Turkish Airlines değil, Türkiye Havayolları yazacağız" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra uçakların gövdesine Turkish Airlines değil, Türkiye Havayolları yazacağız"

14.06.2022 14:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını destekleyeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, bundan sonra uçakların gövdesine Turkish Airlines değil Türkiye Havayolları yazılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra uçakların gövdesine Turkish Airlines değil, Türkiye Havayolları yazacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra uçakların gövdesine Turkish Airlines değil, Türkiye Havayolları yazacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra uçakların gövdesine Turkish Airlines değil, Türkiye Havayolları yazacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra uçakların gövdesine Turkish Airlines değil, Türkiye Havayolları yazacağız

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Türksat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bundan sonra uçakların gövdesine Turkish Airlines değil, Türkiye Havayolları yazacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra uçakların gövdesine Turkish Airlines değil, Türkiye Havayolları yazacağız" - Son Dakika
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