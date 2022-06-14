Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını destekleyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bundan sonra uçakların gövdesine Turkish Airlines değil, Türkiye Havayolları yazacağız' - Son Dakika

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