Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız."
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert "Nobel" tepkisi: Bir caniyi savunan bu şahsa ödül verilmesi rezalettir Esad, Erdoğan ile görüşme ihtimali sorusuna yanıt verdi: Bundan gurur duymam Erdoğan'ın yakında tanıtacağı yerli arabayı Ferrari'nin tasarımcısı tasarladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü