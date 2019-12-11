Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert "Nobel" tepkisi: Bir caniyi savunan bu şahsa ödül verilmesi rezalettir
Esad, Erdoğan ile görüşme ihtimali sorusuna yanıt verdi: Bundan gurur duymam Erdoğan'ın yakında tanıtacağı yerli arabayı Ferrari'nin tasarımcısı tasarladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri
22:08 Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu - Son Dakika
22:08 Batı Kudüs'te Netanyahu'ya destek gösterisi - Son Dakika
22:07 Erdoğan, Putin ile görüştü - Son Dakika
22:06 Trump'a yönelik azil mahkemesi gelecek ay kurulabilir - Son Dakika
22:05 (Özel görüntülerle) ESENYURT'TA HAREKETLİ ANLAR, POLİS ELİNDE SİLAH OLAN ŞÜPHELİYİ BÖYLE VURDU (1) - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:08:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]