Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan Sonraki Süreçte İktidarımızın Kentsel Dönüşüm, Değişim Diye Ortaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan Sonraki Süreçte İktidarımızın Kentsel Dönüşüm, Değişim Diye Ortaya...

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:24 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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