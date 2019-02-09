Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan Sonraki Süreçte İktidarımızın Kentsel Dönüşüm, Değişim Diye Ortaya...
45 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:24 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Sebze-Meyve Fiyatlarını Eleştirenlere Yanıt: Düşünün Bir Mermi Ne Kadar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kızların Ricasını Geri Çevirmedi
Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum
Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar