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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan tam bir asır önce Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisimiz,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan tam bir asır önce Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan tam bir asır önce Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur."
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:04 Kaynak: AA
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