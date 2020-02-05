Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclis'e saygısızlıktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclis'e saygısızlıktır"

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İlker Başbuğ'un 'FETÖ'nün siyasi ayağı' sözlerine yanıt verdi
İbrahim Kalın, Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı! Düştüğü not dikkat çekti Son dakika: Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler: Bu boru göstermeye benzemez MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:55:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]