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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclis'e saygısızlıktır"
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclis'e saygısızlıktır"
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