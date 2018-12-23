Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar Ezanımızı Türkçe Okutanlar, Bunlar Ezanımızı Hazmedemeyenler.
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar ezanımızı Türkçe okutanlar, bunlar ezanımızı hazmedemeyenler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bunlar ezanımızı Türkçe okutanlar, bunlar ezanımızı hazmedemeyenler. Bu zihniyet, yıllarca milletimizi, 'çağdaşlık' diyerek, 'modernlik' diyerek, 'halkçılık' diyerek, siyasetin de hizmetin de en ilkel biçimlerine mahkum etmeye çalıştı."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:09 Kaynak: AA
Netanyahu'nun "Bize Vaaz Vermesin" Sözlerine Erdoğan Cevap Verdi: Sen Zalimsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma
Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması