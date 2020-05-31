Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar fethin anlamını bilmezler"

" Bunlar tam manasıyla 4 dörtlük cahil cühela"

" Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler"

İSTANBUL - Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde bazı kendini bilmezler çıktı fethi işgal olarak nitelendiriyorlar. Bunlar tam manasıyla 4 dörtlük cahil cühela. Bunlar fethin anlamını bilmezler. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler" dedi.

Salgın ve afetlerde kullanılmak üzere yapımı tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açıldı. Açılış öncesi hastanenin inşa sürecini gösteren bir belgesel paylaşıldı. 23 dönüm arazi üzerine kurulu ve 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek.

"Yaklaşık 1 asır boyunca bu eser asker hastanesi olarak hizmet etmiştir"

Hastanenin açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Yaklaşık 1 asır boyunca bu eser asker hastanesi olarak hizmet etmiştir. Artık burası yerleşim yeri haline geldiğinden inşa ederek hizmete almak istedik. Hem buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı. Eser güzel olunca isminin de bununla mütenasip olmasını istedik. Böylece Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanesine kavuştuk. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş gençliğimizde şahsen tanıdığımız desteğini gördüğümüz bir büyüğümüzdür. Perşembe günler ücretsiz muayene eder, ihtiyaç sahiplerinin ilaçları karşılar ceplerine harçlıklarını koyardı. İmam hatip okuluna girerken rahmetli babam beni Niyazi amcaya götürdü ve 'oğlumu size teslim ediyorum' dedi. İmam hatip okuluyla da böylece tanışmış oldum. Biz yurttayken geceleri yatakhaneleri dolaşır kimin üstü açık kapalı tek tek elden geçirirdi" ifadelerini kullandı.

"Bunlar tam manasıyla 4 dörtlük cahil cühela"

"Merhum Dr. İsmail Kurtulmuş'un bir hasreti de iyi bir gençlik yetiştirmekti, dindar bir nesil yetiştirmekti" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu'daki yoksul ailelerin çocuklarının eğitim görmesinde etkisi büyüktü. Tam bir vakıf insanıydı. Bu büyüğümüzün ismini yaşatmak boyumuzun borcuydu. Son günlerde bazı kendini bilmezler çıktı fethi işgal olarak nitelendiriyorlar. Bunlar tam manasıyla 4 dörtlük cahil cühela. Bunlar fethin anlamını bilmezler. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler. İşte Fatih'in surlardan içeri girerken 'Rum bayanlarının başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz' demesi işte bunun bir neticesidir. Ayasofya dini bir husumetle yerle yeksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur. Diğer ibadethanelere de dokunulmamış. Bizim bir asır önce terk ettiğimiz camiler ve sembol eserler kısa sürede yok edilmiştir. Atina'da bir camimiz yok ama biz İstanbul gibi şehirde böyle bir yola gitmedik. Sadece bu tabloya bakarak dahi ecdadın gönlünün yüceliğini görüyoruz. Hükümete geldiğimizde sadece 460 eserin restorasyonunun yapıldığını gördük. Biz 18 yılda 5 bin 60 eseri restore ederek milletimizin ve insanlığın hizmetine sunduk" açıklamasını yaptı.

"12 milyon belgeyi dijital ortama taşıdık"

Müze ve ören yerlerinin daha önce 7,5 milyonu bulmayan ziyaretçi sayısının geçen yıl 33 milyonu geçtiğini kaydeden Erdoğan, "Sınırlarımızın dışındaki eserlerimiz için de aynı hassasiyeti sergiledik. Osmanlı ve Türk coğrafyasında toplam 120 eseri restore ettik. Arşivlerimize sahip çıkarak 12 milyon belgeyi dijital ortama taşıdık. İstanbul'da kendi haline terk edilmiş pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı bünyesine katarak hem restore ettik hem de aktif olarak kullanılır hale getirdik" dedi.

"45 günde restore edilemeyeceğini iddia edenlere bir cevap oldu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Sağlık sistemimizin gücüne güç katacak adımları birer birer atıyoruz. 45 günde restore edilerek bir harabeden çok güzel bir hastaneye dönüşen bu açılışa hoş geldiniz. Bir harabeden moderne bir hastaneye dönüştürüldü. Burada sadece hastane açılışı değil. Kültür mirasına sahip çıkılmanın nişanesidir. Hadımköy Askeri Hastanesi, Sultan Abdülhamit Han tarafından başlatılan imar hareketinin o zamanki İstanbul taşrasına bir yansımasıdır. 45 günde restore edilemeyeceğini iddia edenlere bir cevap oldu bu eserin bugün yeniden canlanması. Bu güzide eserin terk edildikten sonra tarihe karışmasına gönlümüz razı olmadı. Bu hastaneye herkesin 'doktor ağabeyi' olarak bilinen hayatını hayır işlerine adamış doktor Niyazi Kurtulmuş'un adını veriyoruz. Cismi ile bu hastane bir tarihtir, kültürdür, sanattır. Yeniden dirilişi ile bir tarihi vefadır" dedi.

Açılış töreninde hastaneye babasının adı verilen Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da kısa bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Bu tarihi hastaneye rahmetli babasının isminin verilmesinin kendisi için unutulmaz olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Rahmetli babamın bu sene 34'üncü vefat yılıydı. 34 yıl sonra babamın isminin hastaneye verilmesi fevkalade kadirşinaslık örneğidir" dedi.