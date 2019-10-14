Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar hala 'PKK değil' gibi ifadeler kullanıyorlar.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunlar hala 'PKK değil' gibi ifadeler kullanıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar hala 'PKK değil' gibi ifadeler kullanıyorlar.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar hala 'PKK değil' gibi ifadeler kullanıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar hala 'PKK değil' gibi ifadeler kullanıyorlar. ya siz bizi ne zannediyorsunuz? Bütün gerçekleri biz istihbarat örgütlerimizle her şeyiyle tepeden tırnağa gayet iyi biliyoruz. Ama siz inadına bunu yapıyorsunuz. Niye güçlenen bir Türkiye karşısında böyle bir adım atıyorsunuz? İşte onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz, ne derseniz deyin."

Recep Tayyip Erdoğan, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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