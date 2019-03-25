Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar Hizmet İçin Yoklar, Yıkmak İçin Varlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar Hizmet İçin Yoklar, Yıkmak İçin Varlar"

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar hizmet için yoklar, yıkmak için varlar" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Birileri Türkiye'nin şahlanışını durdurmaya çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar hizmet için yoklar, yıkmak için varlar"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Birileri Türkiye'nin şahlanışını durdurmaya çalışıyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:49 Kaynak: İHA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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