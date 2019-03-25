Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar Hizmet İçin Yoklar, Yıkmak İçin Varlar"
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar hizmet için yoklar, yıkmak için varlar" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Birileri Türkiye'nin şahlanışını durdurmaya çalışıyor"
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:49 Kaynak: İHA
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