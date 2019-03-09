Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar Yapmak İçin Değil, Yıkmak İçin Var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar Yapmak İçin Değil, Yıkmak İçin Var"

1 saat önce

- AK Parti'nin Diyarbakır mitingi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Diyarbakır mitingine katıldı.

- AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Diyarbakır mitingine katıldı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:17 Kaynak: AA

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