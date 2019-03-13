Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Derdi Belediyeler Değil Türkiye'dir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ın bir beka meselesi olduğunu belirterek, "Birileri niye terör örgütleriyle iş birliği pahasına 31 Mart'ı bir dönüm noktası haline getirmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ın bir beka meselesi olduğunu belirterek, "Birileri niye terör örgütleriyle iş birliği pahasına 31 Mart'ı bir dönüm noktası haline getirmeye çalışıyor. Bunların derdi belediyeler değil, Türkiye'nin kendisidir. PKK ile FETÖ ile iş birliği yapanın Türkiye'nin hayrına bir amacı olamaz. Karanlık ittifaklarının vitrininde ayrı mahzeninde ayrı pazarlıklar yapanların bu ülkeyle ilgili bir derdi olamaz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı'nda Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Konuşmasının başında 31 Mart yerel seçimlerine 18 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Zillet ittifakına 31 Mart'ta gereken cevabı veriyor muyuz? Gölbaşı buna hazır. Cumhur İttifakı ile bir başka hazır. Hanım kardeşlerim, beyler, kapı kapı dolaşıyor muyuz, sandıkları patlatıyor muyuz? Bu kardeşiniz 4,5 yıl daha Türkiye'de Cumhurbaşkanı mı? İnşallah Mehmet kardeşimle, Ramazan kardeşimizle burada 5 yıl onlarda büyükşehir ve ilçede belediye başkanlığı yapacak mı? El ele vereceğiz ve hem Gölbaşı'nı hem de Ankara'yı beraber daha da tırmandıracağız. Sizin desteğiniz çok önemli. Sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Bugüne kadar 70 milyon liralık bir yatırımla Mogan'ı büyük oranda temizledik. Şimdi daha derine inerek Mogan'ı hem insanlar, hem burada yuva kurmuş kuşlar ve balıklar için çok daha kaliteli bir yaşam haline getiriyoruz. Bu bölgede Eymir Gölü ile Mogan'ı birbirine bağlayan Ankara'nın en güzel millet bahçelerinden birini kuruyoruz. Millet bahçemizi de içine alan İmrahor'dan başlayıp Mogan'a kadar uzanacak 35 kilometrelik Kanal Ankara Projesiyle şehrimize çok farklı bir eser kazandırıyoruz. Bu projenin içinde gençlik ve bilim merkezlerinden kamp alanlarına, meyve bahçelerinden müzeye kadar pek çok birim yer alacak. Ankara'nın güneyinin çehresini değiştireceğine inandığım bu projenin temelini çok yakında atıyoruz. Bugün resmi açılışını yaptığımız eserlerden biri de Konya Yolu boyunca inşa ettiğimiz köprülü kavşaklardır. Gölbaşı Anadolu Lisesi başta olmak üzere eğitim yatırımları da şehrimize kazandırdığımız bir diğer yatırımlar arasındadır. Belediyemiz çok önemli yatırımlara imza attı. Gölbaşı'na bambaşka hava katan şehir parkımız, mahallelere yapılan 53 ayrı park, aile yaşam merkezleri, kültür merkezleri, spor merkezleri gibi 209 proje sizlerin hizmetine sunuldu" ifadelerini kullandı.



"Türkiye üzerinde hesapları olan güçler gözlerini 31 Mart'a dikmiş bekliyorlar"



"Türkiye gibi bir ülkede önemsiz bir seçim olmaz. Türkiye gibi çevresinde dünyanın tüm güçlerinin cirit attığı bir coğrafyada her seçim bir beka seçimidir. Sınırlarımızın ötesinde ülkemizin tökezlemesini bekleyen terör örgütleri tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamış durumdalar. Türkiye üzerinde hesapları olan güçler gözlerini 31 Mart'a dikmiş bekliyorlar. Ülkemizin içinde ne kadar ezanımızla, bayrağımızla, vatanımızla, demokrasiyle, geleceğimizle sorunlu kesim varsa hepsi de tüm güçleriyle 31 Mart'a yüklenmiş durumdalar" diyen Erdoğan, "HDP'nin kongrelerinde İstiklal Marşı okunmuyor. Bayrağımız bile asılmıyor, son zamanlarda ufak sembolik olarak bayrağımızı asıyorlar. 31 Mart bunun için bir beka meselesidir. Eğer mesele belediyecilikse hiç kimse kusura bakmasın bu konuda kimse elimize su dökemez. Birileri niye terör örgütleriyle iş birliği pahasına 31 Mart'ı bir dönüm noktası haline getirmeye çalışıyor. Bunların derdi belediyeler değil, Türkiye'nin kendisidir. PKK ile FETÖ ile iş birliği yapanın Türkiye'nin hayrına bir amacı olamaz. Karanlık ittifaklarının vitrininde ayrı mahzeninde ayrı pazarlıklar yapanların bu ülkeyle ilgili bir derdi olamaz" dedi.



"Kürt değil, ama benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor"



"Bu malum zillet ittifakı var ya, onlar ülkemizi bölmeye gayret ediyorlar" diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, "Bu adam (Sezai Temelli) Kürt değil. Ama benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Bu sirk cambazı. Benim ülkemi bölme gayreti girme içerisine giren böyle bir adama benim halkım en güzel cevabı verecek. Ülkemizde bizim Kürdistan var mı? Kürdistan'ı çok seviyorsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, buyursun oraya gitsin. Ülkemizde bizim Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu Bölgemiz var, Karadeniz'imiz var, Ege'miz var, Akdeniz'imiz var, Marmara'mız var. 780 bin kilometrekareyle bu vatan bölünemez, böyle bir gayretin içine girenler hesabını verir. Ne diyor kadın (Figen Yüksekdağ), 'biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye dayadık' diyor. Ben de diyorum ki biz sırtımızı bu aziz millete ve Allah'a dayadık. Bunlara göz açtırmayız. Ne diyor; '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasasını kaldırdınız kaldırdınız, yoksa savaş kapıda.' Ne oldu, 1 Temmuz geldi geçti. ya topunuz gelin. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdik. Girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ne diyor; heykelini dikecekmiş. Nerede dikecekmiş. O cezaevinde dikiyor zaten" ifadelerini kullandı.



"Milletimiz bu oyuna izin vermeyecek"



Millet İttifakı'na değinen Erdoğan, "Onlar ittifaklarını ne etrafında kurdular. Bölücü örgütün emrindeki partinin yöneticileri açıkça kimleri desteklediklerini ifade ediyorlar. CHP'ye sorsanız böyle bir ittifak yok diyor. Adı iyi ama kendisi karışık parti var, ona sorsanız külliyen reddediyor. Kendilerini inkar pahasına bu ittifakta yer alan Saadetçilere sorsanız onlar da kabul etmez ama tüm bu partilerin belediye meclis üyelikleri listelerinde terör örgütünün mensuplarının aday olarak gösterildiğini oralarda yaşayan vatandaşlarımız gayet iyi biliyor. Gölbaşında CHP'nin, HDP'nin adayı var mı? Sözde İYİ Parti'nin adayı var. Demek ki bu aday hepsinin ortak adayı. Büyükşehir de HDP'nin, İYİ Parti'nin adayı var mı? CHP'nin adayı kim? Hepsinin de ortak adayı. Bu gerçekler ortadayken hala laf oyunlarıyla, inkarla, yalanla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Biz çukur olaylarından sonra bölücü örgütün emrine giren tüm belediye başkanlarını görevden aldık. Daha sonra Güneydoğu, Doğu Anadolu bütün buralar pırıl pırıl oldu. Bunlar kimi yerde CHP, kimi yerde İYİ Parti, kimi yerde Saadet Partisi üzerinden terör örgütü yandaşlarını belediyelere sızdırmaya çalışıyorlar. Milletimiz bu oyuna izin vermeyecek" açıklamasında bulundu.



Toplu açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın çay davetini kırmadı. ^ - ANKARA

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