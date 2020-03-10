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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların sınırda öldürdükleri 4-5 tane mülteci var. Bunların hesabını...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların sınırda öldürdükleri 4-5 tane mülteci var. Bunların hesabını soracağız. Bunu orada bırakmayacağız. Aynı şekilde o çırılçıplak soydukları insanları, bütün o resimleriyle, bu seneki Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısında bunların gözlerinin önüne sereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:13 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların sınırda öldürdükleri 4-5 tane mülteci var. Bunların hesabını soracağız. Bunu orada bırakmayacağız. Aynı şekilde o çırılçıplak soydukları insanları, bütün o resimleriyle, bu seneki Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısında bunların gözlerinin önüne sereceğiz." - ANKARA
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