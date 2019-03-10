Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Tek İttifakı Ezan ve Bayrak Düşmanlığıdır"

- AK Parti'nin Mersin mitingi Miting alanında vatandaşlardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

- AK Parti'nin Mersin mitingi

Miting alanında vatandaşlardan detaylar

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

MERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

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