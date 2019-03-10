Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Tek İttifakı Ezan ve Bayrak Düşmanlığıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Tek İttifakı Ezan ve Bayrak Düşmanlığıdır"

1 saat önce

- AK Parti'nin Mersin mitingi Miting alanında vatandaşlardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

- AK Parti'nin Mersin mitingi
Miting alanında vatandaşlardan detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
MERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:19 Kaynak: AA

Mersin, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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