Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Tek İttifakı Ezan ve Bayrak Düşmanlığıdır"
1 saat önce
- AK Parti'nin Mersin mitingi Miting alanında vatandaşlardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
- AK Parti'nin Mersin mitingi
Miting alanında vatandaşlardan detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
MERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:19 Kaynak: AA
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